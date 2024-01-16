Tartıştığı eski eşini tüfekle öldüren kadın tutuklandı

Olay, Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki ikamet önünde meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile Ayşe Y. (62) telefonda tartıştı. Tartışmanın ardından eve gelen İrfan Çimen ile eski eşi arasında tartışma devam etti.

Tartışmanın büyümesi üzerine Ayşe Y. evde bulunan av tüfeği ile eski eşine 1 el ateş etti. Ağır yaralanan İrfan Çimen, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Durumu ağır olan İrfan Çimen, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olaydan sonra gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 çocuk annesi Ayşe Y. "Kasten adam öldürme suçundan" çıkarıldığı mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.