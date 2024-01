Tartıştığı kayınbiraderini vurdu

Gaziantep'te bir kişi, kira anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı kayınbiraderini kurşunlayarak öldürdü. Şehitkamil ilçesinin Selimiye Mahallesi'nde geçen akşam meydana gelen olayda Süleyman C., kendisine ait dükkânda market işleten 4 çocuk babası kayınbiraderi Sezai Altın'la (48) dükkân kirası nedeniyle tartıştı. Süleyman C., kayınbiraderinden işyerini tahliye etmesini istedi. İkili arasında yaşanan anlaşmazlık devam ederken Süleyman C., Altın'ı konuşmak üzere mahalle parkına çağırdı. Burada kavgaya dönüşen tartışma sırasında Süleyman C., silahıyla Altın'a ateş açtı. Sezai Altın, yaralanıp yere düşerken Süleyman C. ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Sezai Altın kurtarılamadı. Altın'ın cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Cinayet Bürosu ekipleri, Altın'ı vurarak kaçan Süleyman C.'yi yakalamak için çalışma başlattı.