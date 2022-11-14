Yer Kocaeli: Tartıştığı oğlunu boğazını sıkarak öldürdü!

Kocaeli İzmit İlçesi, Ayazma Mahallesi Kuvayi Milliye Caddesi üzerinde bulunan bir apartmanda meydana gelen olayda, İstanbul Kartal Devlet Hastanesinde sağlık personeli olduğu öğrenilen Yunus Şen, henüz tam olarak öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartıştığı babası S.Ş tarafından boğazı sıkılarak öldürüldü.

İddialara göre uyuşturucu bağımlısı olduğu ileri sürülen Yunus Şen, akşam saatlerinde evde babası S.Ş ile henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüyünce Şen babasına saldırdı. Öfkelenen baba oğlunun boğazına sarılarak sıkmaya başladı. Oğlu kendini kaybedip hareketisz kalıncada bıraktı. Bina sakinlerinin gelen gürültüler üzerine ihbarda bulunmasıyla, olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri bilincini kaybeden Yunus Şen'i yaptıkları ilk müdahale sonrası Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen Şen kurtarılamadı. Baba S.Ş ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Polis olayla ilgili olarak geniş çaplı soruşturma başlattı.