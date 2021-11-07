Tartıştığı temizlikçiyi öldürüp kafasına sıkmıştı, öldü

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde tartıştığı temizlikçi A.S'yi (48) öldürdükten sonra aynı silahla başına sıkarak intihar eden Sadullah Gültürk de (68) öldü.

Edinilen bilgiye göre; yakınları, evlere temizliğe giden A.S'den dün sabah saat 10'dan itibaren haber alamadı. İlerleyen saatlerde aile acı haberi güvenlik güçlerinden öğrendi.

İddiaya göre; Sadullah Gültürk, evine temizliğe gelen A.Ş. ile tartıştı. Tartışma sırasında silahla A.Ş'ye ateş eden Gültürk, apartman görevlisini arayarak birini vurduğunu söyledi. Apartman görevlisi güvenlik güçlerine haber verirken Gültürk, kendi başına da sıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen güvenlik güçleri, A.S'nin hayatını kaybettiğini belirlerken, Gültürk de yaralı bulundu. Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Gültürk, tüm müdahalelere rağmen bugün sabaha karşı hayatını kaybetti. Gültürk'ün cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan; A.S'nin yakınları, Gültürk ile herhangi bir bağlantılarının olmadığını belirterek; "İşinde gücünde bir insandı. Korkunç bir cinayete kurban gitti" diye konuştu.