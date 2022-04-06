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Giriş Tarihi: 6.4.2022 22:34 Son Güncelleme: 6.4.2022 23:32

Tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü

DHA
Tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü

Kilis'in Elbeyli ilçesinde Muhtar Ekinci (33), arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartıştığı amcası Ferhat Ekinci tarafından tabancayla vurularak öldürüldü

Olay, akşam saatlerinde Çangallı köyünde meydana geldi. Muhtar Ekinci ile amcası Ferhat Ekinci arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyürken Ferhat Ekinci, üzerindeki tabancayla yeğenine ateş etti.

Tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği Muhtar Ekinci, silah sesini duyanların ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan Muhtar Ekinci, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan amca Ferhat Ekinci ise kısa sürede jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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Tartıştığı yeğenini tabancayla öldürdü
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