Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler

MUŞ'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, tartıştıkları aile hekiminden görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astıkları pankartla özür diledi. Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde 21 Aralık günü aile hekimi Koray Topçu (41) ile hasta ve yakınları arasında muayene sırasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından merkezden ayrılan hasta ile yakını, astıkları pankartla Dr. Topçu'dan özür diledi. Hasta ve yakını merkezin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara 'Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik!Özür dileriz. M.A.K' yazılı pankart astı. 13 yıldır Muş'ta görev yaptığını belirten Dr. Topçu, "Çok uzun zamandır burada görev yapıyorum. Halkı ile aramız iyi. Ama arada bir böyle münferit olaylar yaşanabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Sonrasında bir özür pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara asmışlar. Sabah gelirken gördüğüm pankarttaki yazı çok hoşuma gitti" diye konuştu.