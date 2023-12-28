Haberler Yaşam Haberleri Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler
Giriş Tarihi: 29.12.2023

Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler

Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler
MUŞ'un Hasköy ilçesinde bir hasta ile yakını, tartıştıkları aile hekiminden görev yaptığı Toplum Sağlığı Merkezi'nin bahçesine astıkları pankartla özür diledi. Hasköy ilçesindeki Toplum Sağlığı Merkezi'nde 21 Aralık günü aile hekimi Koray Topçu (41) ile hasta ve yakınları arasında muayene sırasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından merkezden ayrılan hasta ile yakını, astıkları pankartla Dr. Topçu'dan özür diledi. Hasta ve yakını merkezin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara 'Dr. Koray Topçu'ya saygısızlık ettik!



Özür dileriz. M.A.K' yazılı pankart astı. 13 yıldır Muş'ta görev yaptığını belirten Dr. Topçu, "Çok uzun zamandır burada görev yapıyorum. Halkı ile aramız iyi. Ama arada bir böyle münferit olaylar yaşanabiliyor. Geçen hafta muayene sırasında bir hasta ve onun yakınıyla ufak çaplı bir tartışma yaşandı. Sonrasında bir özür pankartı hazırlayarak, aile sağlığı merkezinin bahçe duvarındaki demir parmaklıklara asmışlar. Sabah gelirken gördüğüm pankarttaki yazı çok hoşuma gitti" diye konuştu.

EN ÇOK OKUNANLAR

Mansur Yavaş'a soğuk duş! Ankara'da İyi Parti'den flaş karar: Akşener Servet Avcı ile anlaştı
Bakan Özhaseki'den İstanbul'a özel kentsel dönüşüm açıklaması: 1 milyon konut yapacağız
Eylem hazırlığındaki DEAŞ’a operasyon: Sinagog, kilise ve Irak Büyükelçiliği’ne eylem hazırlığındaydılar
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
112’ye gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi! "Etrafımda bir sürü ölü var" dedi: Gerçek çok başka çıktı
‘FETÖ'yü savunmak muhalefet olamaz’ diyen meclis üyesi CHP’den ihraç edildi
Google, kullanıcılarının gizliliğinin ihlali davasında 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Başkan Erdoğan'dan 'Milli Beka' vurgusu! Teröristleri inlerinde imha ediyoruz
Mürekkebi kurumadan ‘zam’ demeye başladılar!
İlla bir şeyler yasaklanacaksa yasak istemek yasaklansın
ARKADAŞINA GÖNDER
Tartıştıkları doktordan pankartla özür dilediler
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA