Taste Atlas seçti: En iyisi Türk mutfağında! Dünya o lezzeti tatmak için akın ediyor...

5 - CACIK / TÜRKİYE

Güneydoğu ve Orta Doğu mutfaklarında çeşitli şekillerde bulunan cacık, süzme veya sulandırılmış yoğurdun ince doğranmış salatalık ve kıyılmış sarımsakla karıştırılmasıyla yapılan serinletici bir Türkiye aperatifi. Geleneksel olarak zeytinyağı, nane ve hatta bazen kekik, kekik, sumak ve kırmızı biberle tatlandırılır.

Cacık soğuk olarak servis edilir ve çeşitli mezelerden ana yemeklere kadar hemen hemen her şeyde kullanılır. Özellikle köfte ve her çeşit kebap gibi klasik Türk et yemekleriyle çok iyi uyum sağlıyor. Garnitür olarak cacık, genellikle salata yerine, suyla seyreltilip çorba gibi kaşıkla yenir.