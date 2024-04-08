Taste Atlas seçti: En iyisi Türk mutfağında! Dünya o lezzeti tatmak için akın ediyor...

10 - OBAZDA / ALMANYA

Bavyera bölgesindeki bir peynir çeşidi olarak, başlangıçta olgunlaştırılmış yumuşak peynirden yararlanmak için icat edildi. Tereyağı, kırmızı biber ve tipik olarak Camembert ve Brie peynirlerinin, hatta bazen süzme peynirden oluşan kremsi bir kombinasyon ile servis edilir.

Bu aperatif ezme, genellikle soğan, kimyon veya çeşitli şifalı bitkilerle zenginleştirilebilir. Obazda'nın 1920'lerde Freising'deki Braustuberl adlı bir kafede servis eden Katharina Eisenreich tarafından popülerleştirildiğine inanılıyor. Bugünlerde, çok sayıda restoranda, genellikle simit ve çeşitli atıştırmalıkların yanında servis edilen Bavyera mutfağının vazgeçilmez bir ürünü.