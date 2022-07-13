Haberler Yaşam Haberleri Tatilciler 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı! 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk
Giriş Tarihi: 13.7.2022 02:17 Son Güncelleme: 13.7.2022 02:17

Tatilciler 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı! 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk

Gelen bilgiye göre Kurban Bayramı'nın son gününde dönüşe geçen vatandaşlar, 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğuna sebep oldu.

İHA
Tatilciler ’Kilit kavşak’ Kırıkkale’de trafiğe takıldı! 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde yada tatil bölgelerinde geçiren vatandaşlar, dönüş yolculuğuna başladı.

43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, akşam saatlerinden itibaren trafik yoğunluğu oluştu.

Ankara-Samsun karayolunda trafik yoğunluğu görülürken, Kırıkkale-Kayseri kara yolunda da trafik akışının da normalin altında olduğu gözlemlendi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, görev aldığı kavşaklarda trafik akışını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Trafik yoğunluğunun hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Tatilciler 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafiğe takıldı! 43 ilin geçiş güzergahında yoğunluk
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA