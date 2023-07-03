Tatilcilerin dönüş çilesi

9 günlük Kurban Bayramı tatilinin sona ermesiyle tatile çıkanların dönüş yolculuğu dün de devam etti. Afyonkarahisar- Konya karayolunda trafik tek yönlü olarak zaman zaman durma noktasına geldi. Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda 3 farklı noktada 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı, İstanbul yönü de ulaşıma kapandı.Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk arttı. Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar trafikte yavaş ilerledi. Trafiğin aksamaması için çaba gösteren polis ekipleri, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülere cezai işlem uyguladı.Kurban Bayramı öncesinde tatilciler Antalya'ya akın ederken yaşanan trafik yoğunluğu bu kez yerini dönüş yoluna bıraktı. Özellikle Akseki-Konya ve Manavgat-Akseki karayollarında araç kuyruğu ise yer yer 2 kilometreyi buldu. Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki- Seydişehir ve Akseki-Manavgat karayollarında zaman zaman kilometrelerce kuyruk oluştu.Tatilini Muğla'nın gözde turizm merkezlerinde geçiren tatilcilerin geri dönüşe geçmesiyle oluşan trafik yoğunluğu gün boyunca sürdü. Marmaris, Fethiye ile Ula'nın sakin kent unvanlı Akyaka Mahallesi'nden ayrılan tatilciler, trafik yoğunluğuna neden oldu. Kent merkezi ile Aydın ve Denizli istikametindeki kavşaklarda uzun araç kuyrukları oluştu. Fethiye ilçesinden dönenler nedeniyle Ölüdeniz Caddesi'nde ve Göcek Tüneli'nde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.Bodrum'da da çıkış istikametine doğru zaman zaman trafik yoğunlaştı. Güvercinlik ve Koru mevkilerindeki arterlerde trafik akışı durma noktasına geldi. Milas kavşağı ve Söke yolundaki araç sayısı fazlalığı da dikkati çekti.Bayram tatillerini Nevşehir'in Avanos ve Ürgüp ilçelerinde geçiren yerli ve yabancı turistlerin dönüş yolculuğu nedeniyle çevre yolunun tek şeridinde uzun kuyruklar oluştu.Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisi İstanbul yönünde dün 3 farklı noktada kaza meydana geldi. 14 aracın karıştığı zincirleme kazalarda 1 kişi yaralandı. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönü bir süre ulaşıma kapandı.İstanbul-Bursa-İzmir Otoyolu'nda da bayram tatili dönüşü yoğunluk yaşandı. Bursa Batı Gişeleri'ndeki araç kuyruğu, dron ile havadan görüntülendi.Kurban Bayramı tatilinde Trakya ve Çanakkale'nin tatil bölgelerine gidenler, İstanbul'a dönüşte trafik yoğunluğu oluşturdu. İstanbul'a sınır Marmaraereğlisi ilçesinde araç kuyruğu, yer yer 5 kilometreyi aştı.Polis ve jandarma yoğun nedeniyle kara yolları üzerinde önlem aldı.