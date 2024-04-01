Tatlı rekabet

Giresun'un Yağlıdere ilçesinde doğan 45 yaşındaki Bayram Demir ve 49 yaşındaki Bayram Demir, oturdukları Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki Ulus Mahallesi muhtarlığı için başvuru yapan 4 aday arasında yer aldı. Mahalledeki seçim havasını değiştirerek tatlı bir rekabete giren adaylar, isim, soyisim ve memleket benzerliğinin yanı sıra seçim çalışmasını aynı marka otomobillerle yürüttü. Yaşları, kampanya sloganları ve araç renklerinin farklılığı dışındaki benzerlik, seçmenin zaman zaman adayları karıştırmasına neden oldu. "Başın Düşerse Dara Muhtar Bayram Demir'i Ara" sloganını ve anne babasının ismini yazdıran Yağlıdere Sınırlı köyünden Bayram Demir ile "Ulus'ta Bayram Var" sloganını kullanan Koçlu köyünden Bayram Demir, mahallelerine hizmet için girdikleri gülümseten seçim yarışını kazanarak muhtar olmayı hedefledi.