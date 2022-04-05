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Giriş Tarihi: 5.4.2022 01:24 Son Güncelleme: 5.4.2022 01:26

Tatvan'da kan donduran olay! Silah ile intihar girişiminde bulundu

Tatvan’da kan donduran olay! Silah ile intihar girişiminde bulundu

Bitlis'in Tatvan ilçesinde kan donduran bir olay meydana geldi. Tatvan sahil iskelesinde 25 yaşlarındaki bir vatandaş silah ile intihar girişiminde bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

Olay, akşam saatlerinde Tatvan Sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarındaki R.O. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.

AĞIR YARALANDI

İntihar girişimi sonucu ağır şekilde yaralanan R.O'ya ilk müdahale olay yerine gelen 112 Acil ekipleri tarafından yapıldıktan sonra Tatvan Devlet hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldığı bildirildi.

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Tatvan'da kan donduran olay! Silah ile intihar girişiminde bulundu
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