Tatvan’da kan donduran olay! Silah ile intihar girişiminde bulundu

Olay, akşam saatlerinde Tatvan Sahil iskelesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 25 yaşlarındaki R.O. adlı şahıs belirlenemeyen bir sebepten dolayı sahil iskelesine giderek yanında bulunan ateşli silah ile kafasına sıkarak intihar girişiminde bulundu.