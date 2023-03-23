Tavana asılı bulunmuştu! Dehşet bir sene sonra ortaya çıktı



Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çapraz sorguya aldığı Ayşegül Bulut, "Babam 16 yaşından itibaren bana defalarca tecavüz etti. Bundan dolayı babamı öldürmek için bir bardak su içerisine 17 ilacı karıştırdım. Suyu babama içirdim. Ancak ölmedi. Bunun üzerine sevgilim Mehmet Karadağ ile babamı öldürmek için plan yaptık.