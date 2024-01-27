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Giriş Tarihi: 27.1.2024 15:00 Son Güncelleme: 27.1.2024 15:38

Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı.

İHSAN TUNÇOĞLU İHSAN TUNÇOĞLU
Tavşanlı’da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Kaza, Emet Tavşanlı karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail Kartal (25) idaresindeki otomobil Emet'ten Tavşanlı'ya seyir halinde sürücüsünün virajda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla atması sonucu kaza meydana geldi. Kazada Sürücü İsmail Kartal (25) Hamza Y. (27) ve İsmail Y. (35) yaralandı. Yaralılar 112 acil servis ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Tavşanlı Doçent Doktor Mustafa Kalemli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan sürücü İsmail Kartal sevk edildiği KSBÜ Evliya Çelebi Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

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Tavşanlı'da trafik kazası: 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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