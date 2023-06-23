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Giriş Tarihi: 24.6.2023

Taziye evinde asansör faciası için bilirkişi raporu istendi

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Taziye evinde asansör faciası için bilirkişi raporu istendi
Bursa Gemlik'te önceki gün kanserden ölen yakınlarına taziye için geldikleri apartmanın 3'üncü katında seyyar asansör halatının kopması sonucu 10 metre yükseklikten düşen 4 kişiden Fatma Çelik (73) ve Safura Kader (78) öldü, diğer 2 kadın da yaralandı. Seyyar asansörün, ölen kanser hastasının yukarı taşınması için yakınları tarafından yaptırıldığı öğrenildi. Olaya ilişkin soruşturma başlatılırken, binaya sonradan yapılan seyyar asansörle ilgili olarak bilirkişi raporu istendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan asansör firmasının sahibi G.A. (37) ise emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. G.A., çıkarıldığı hakimlikçe "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

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Taziye evinde asansör faciası için bilirkişi raporu istendi
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