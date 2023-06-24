Taziyeye geldikleri evde asansör ecelleri oldu

Gemlik ilçesi Eşref Dinçer Mahallesinde taziye evine gelen Kerime Giderayak, Müjgân Çelik, Safura Kader ve Fatma Çelik, kanser nedeniyle hayatını kaybeden akrabaları için daha önceden yaptırılan seyyar asansöre bindi. Asansörle 3'ncü kattaki taziye evine çıkmak isteyen kadınların bulunduğu asansör, halatının kopması üzerine büyük bir gürültüyle yere çakıldı. Apartman sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Vücutlarında çok sayıda kırık olduğu tespit edilen yaralı 4 kadın hemen hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

2 KADIN HAYATINI KAYBETTİ

Yaşanan asansör faciası sonrası hastaneye kaldırılan yaralılardan Fatma Çelik ile Safura Kader, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Müjgân Çelik ve Kerime Giderayak'ın ise tedavilerinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili araştırma başlatırken, binaya sonradan yapılan asansörle ilgili olarak bilirkişi raporu istendi