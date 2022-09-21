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Giriş Tarihi: 21.9.2022 12:20 Son Güncelleme: 21.9.2022 12:53

Taziyeye giderken, kazada can verdi

Kocaeli Gölcük ilçesinde meydana gelen olayda, bir arkadaşlarının vefat eden babası için taziyeye gittikleri öğrenilen 2 kişiye otomobil çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

ABBAS ÇAKAR
Taziyeye giderken, kazada can verdi

Kocaeli Gölcük İlçesi İpekyolu Mahallesi Ali Fuat Paşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, Uğur Yazıcı(33) ve arkadaşı Erdi Öner bir arkadaşlarının vefat eden babası için taziyeye gitmek üzere buluştu.

Yaya olarak gittikleri esnada R.Ç'nin kullandığı plakalı araç gençlere çarptı. Araç olay yerinden kaçarken, çevrede kazayı görenler hemen 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrası yaralıları Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Kazada ağır yaralanan Uğur Yazıcı, buraa yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olay yerinden durmadan ayrılan sürücü R.Ç'nin ise aracını evinin bahçesine park ettikten sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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Taziyeye giderken, kazada can verdi
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