Tazminat istedi yumruğu yedi

İstanbul Beyoğlu'nda bir otelde müdür olarak Alparslan N., otelin sahibi olan patronu İlyas D. tarafından küçülmeye gidildiği iddiasıyla işten çıkarıldı. Alparslan N, tazminatını talep etti. İlyas D, tazminat ödemeyi kabul etmeyince konu arabulucuya taşındı. İddiaya göre; ikilinin konuşmasında İlyas D., müdüre küçük düşürücü sözler sarf etti. Arabulucunun engellemeye çalıştığı tartışmada "Sen kimsin lan" diyerek Alparslan N.'ye yumruk attı. Yumruğun etkisiyle yere yığılan Alparsan N., olay yerinden ayrılarak hastaneye gitti. İlyas D. hakkında karakola şikâyette bulundu.