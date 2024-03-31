TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş oyunu kullandı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Numan Kurtulmuş eşi Sevgi Kurtulmuş ile birlikte Fatih'teki Gelenbevi Anadolu Lisesi'nde 1245 numaralı sandıkta oy kullandı. Oyunu kullandıktan sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kurtulmuş, "Türkiye sandık başına gidiyor. Gerçekten seçim kampanyası fevkalade demokratik olgunluk içerisinde şölen havasında geçti. Türkiye'nin her yerde mitingler toplantılar yapıldı. Bütün adaylar bütün partiler görüşlerini dile getirdi. Bu bir yerel seçim olduğu için adaylar kendi il ve ilçelerine hizmetlerini seçmenleriyle paylaştı. Bugün artık söz sırası seçmende. 61 milyonu aşkın vatandaşımız Türkiye'nin her yerinde sandıklara giderek oylarını kullanacaklar ve ülkemizi inşallah beş yıl boyunca yönetecek olan yerel yöneticileri seçecekler" dedi.

"TÜRKİYE, TÜRKİYE YÜZYILI HEDEFLERİNE ÇOK DAHA GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE YÜRÜYECEKTİR"

"Seçimin bugüne kadar ki süreç içerisinde büyük bir olgunlukla geçmesinden dolayı memnuniyet duyuyoruz" diyen Kurtulmuş, "Ümit ediyorum ki bugün de Türkiye'nin her yerinde büyük bir güvenlik içerisinde olaysız bir şekilde seçimler tamamlanır. Dünyada fevkalade güçlü bir şekilde seçimlerini yapabilen güzel bir şekilde seçimleri sonuçlandıran önemli ülkelerden birisiyiz. Seçimin sonuçlarının şimdiden hayırlı uğurlu olması temenni ediyorum. Seçilecek tüm yerel yöneticilere başarılar diliyorum. Türkiye bu seçimi de geride bıraktıktan sonra Türkiye Yüzyılı hedeflerine çok daha hızlı bir şekilde çok daha güçlü bir şekilde yürüyecektir. Çünkü dünyadaki gelişmeler ve bölgemizdeki gelişmeler bu coğrafyada Türkiye'nin çok güçlü bir şekilde ayaklarını yere sağlam basması gerektiğini gösteriyor" ifadelerini kullandı.