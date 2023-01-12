TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baba acısı

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve 40 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Hacı Ahmet Kumbuzoğlu (90) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kumbuzoğlu'nun cenazesi Trabzon'un Çaykara İlçesi Karaçam Mahallesi'nde helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.
Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Kumbuzoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.