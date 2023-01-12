Haberler Yaşam Haberleri TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baba acısı
Giriş Tarihi: 12.1.2023 17:38 Son Güncelleme: 12.1.2023 18:44

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baba acısı

TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun babası Hacı Ahmet Kumbuzoğlu (90) tedavi gördüğü hastanede  hayatını kaybetti. Kumbuzoğlu, Trabzon’un Çaykara ilçesi Karaçam Mahallesi'nde toprağa verildi. Ankara’dan uçakla Trabzon’a gelen  TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve Ak Parti Grup Başkanvekili İsmet Yılmaz da cenazeye  katıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baba acısı

Yaşlılığa bağlı çeşitli rahatsızlıkları bulunan ve 40 gündür hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu'nun babası Hacı Ahmet Kumbuzoğlu (90) dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Kumbuzoğlu'nun cenazesi Trabzon'un Çaykara İlçesi Karaçam Mahallesi'nde helallik alınmasının ardından ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, Kumbuzoğlu'nun yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu’nun baba acısı
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