TBMM koridorlarında koruyucu bir melek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın "Gönül Elçileri" projesiyle her geçen gün artan koruyucu aile listesine AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören Bölük de katıldı. Yıllarca bekledikleri evlatlarına 16 yıl sonra kavuşan Bölük, koruyucu ailelik hikâyelerinin nasıl başladığını SABAH'a anlattı. Bölük, "Koruyucu anne olmak benim kader çizgimmiş. Bir karar almadım. Kalbime bir şekilde yerleşmiş ve sonunda anne oldum. Başındaki sıfat koruyucu olur ya da olmaz çok da fark etmiyor. Benim 16 yıllık tıbbi sürecim var, onun nihayetinde oluşmuş hem fizyolojik hem de psikolojik bir yol bu. Bu yolun sonu evladıma çıktı. Dişlerini beraber çıkarttığımız, beraber yürüdüğümüz bir bebeğim var. Kalpten anne-baba olmak çok başka bir şey" dedi.Koruyucu anneliğe teşvik eden Bölük, "Siz onların hayatına dokunmuyorsunuz, onlar sizin hayatınıza dokunuyor. Onlar sizi bambaşka insanlar haline getiriyor. Mutlaka bu kararı almayı düşünen varsa bir dakika bile tereddüt etmesin. Bir süre sonra hareketleri, görüntüsü size benzemeye başlıyor. Benim çocuğum eşime benziyor, benim gibi yürüyor, benim gibi uyuyor. Çocuğumun eve geldiği gün bizim bayramımızdı. Herkes bir mucize arıyor. O mucize evinize gelecek olan o evlat" ifadelerini kullandı. Yeni düzenlemelerin yapıldığına dikkat çeken Bölük, "II. Koruyucu Aile Temelli Çocuk Koruma Sistemi Çalıştayı"ndan çıkacak sonuçlar bizim için çok önemli. Eğer yönetmeliklerle ya da kurum içi düzenlemelerle çözülemeyecek şeyler varsa Meclis'imiz bunları çözmeye her zaman hazır. Dolayısıyla eğer ihtiyaç duyulursa Meclis'te bu konuda düzenlemeler yapılacak" şeklinde konuştu.