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Giriş Tarihi: 6.5.2022 15:30

TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı

İHA
TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından, otla mücadele çerçevesinde 9-15 Mayıs tarihleri arasında Eskişehir, Isparta, Afyonkarahisar ve Burdur güzergahlarında ilaçlama yapılacağından dolayı, vatandaşların dikkatli olması gerektiğini belirtti.

TCDD, 9-15 Mayıs tarihleri arasında Türkiye'de birçok istasyon arasında otla mücadeleye karşı "özel ilaçlama treni" ile önlem almaya başlıyor.

Yapılacak çalışmanın, Afyon-Eskişehir-Kütahya istasyonları arasında da gerçekleştirileceği dile getirilerek vatandaşların istasyon çevresinde çok dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

Açıklamanın devamında, "Afyon-Dinar, Dinar-Kaklık, Dinar-Gümüşgün-Burdur- Isparta, Isparta-Afyon, Afyon-Dumlupınar, Afyon-Eskişehir-Kütahya, Kütahya Dursunbey, Dursunbey-Balıkesir istasyonları arasında 'özel ilaçlama treni' ile otla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilaçlama yapılacaktır. Mücadelede kullanılan ilaçlar, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle tehlike oluşturmaktadır. Belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerekmektedir. Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını uzak tutmaları ve arıların uzaklaştırılması önemle duyurulur" sözlerine yer verildi.

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TCDD’den tren yollarına yaklaşmayın uyarısı
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