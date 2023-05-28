TCG Anadolu 357 bin kişiyi ağırladı

İstanbul Tuzla'da 10 Nisan'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edilen TCG Anadolu, 11 Nisan'da Sarayburnu'na demirleyerek vatandaşların ziyaretine açıldı. 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla İstanbul Boğazı'nda 21 pare top atışı ve çimariva gerçekleştirerek Erdoğan ve beraberindeki çocukları selamladı. Milli Savunma Bakanlığı verilerine göre; Sarayburnu'nda 11 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında 140 bin 55 kişinin ziyaret ettiği TCG Anadolu, 3 Mayıs'ta İzmir Alcancak Limanı'na demir atarak 10 gün boyunca 148 bin 424 kişiyi ağırladı.17 Mayıs'ta İstanbul Sarayburnu'na dönen TCG Anadolu, 27 Mayıs akşamına kadar 69 bin 418 kişiyi daha ağırlayarak toplamda 357 bin 897 ziyaretçiye ulaştı. Yoğun ilginin sürdüğü TCG Anadolu'yu ziyaret eden vatandaşlar, gemide bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar, Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi, hatıra fotoğrafı çektirdi. Gemiyi ziyaret edenler Recep Yıldız, Enes Çağrıcı ve Ali Hamarat adlı gençler, "Türk gençliği olarak böyle bir teknolojik savunma aracına sahip olduğumuz için gururlandık. Biz gençlerin geleceğine umutla bakmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz. Kafamızı çevirdiğimiz her noktası gururumuzu daha da artırdı. Ufkumuz açıldı" dedi.