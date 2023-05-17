TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda

TCG Anadolu dün yine İstanbul Sarayburnu'na demirledi. 3 Mayıs'ta İstanbul'dan ayrılarak İzmir Alsancak Limanı'na demir atan TCG Anadolu'yu bir haftalık süre içinde 149 bin 865 kişi ziyaret etti. Gemi, dün yeniden İstanbul'a geldi. Dün ziyarete açılan gemiyi çok sayıda kişi gezdi. Hasan Hüseyin Kütahya, gemiden çok etkilendiğini belirterek, "Yapanın ellerine sağlık.Televizyondan oyuncak gibi geliyordu, içine girince çok farklı oldu. En merak ettiğim Kızılelma'ydı, onu da gördüm" dedi. Süleyman Yolcu ise gemiyi görmek için daha önce de geldiğini ancak yoğunluk nedeniyle gezemediğini anlatarak "Gurur duydum" diye konuştu. Arzu Kartalbaş ise "Diyecek kelime bulamıyorum. Devletimize maşallah" dedi.