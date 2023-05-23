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Giriş Tarihi: 24.5.2023

TCG Anadolu’yu 5.5 günde 40 bin kişi ziyaret etti

Mustafa KAYA Mustafa KAYA
TCG Anadolu’yu 5.5 günde 40 bin kişi ziyaret etti
Türkiye'nin en büyük yerli ve milli askeri gemisi TCG Anadolu, İzmir'deki ziyaretçi kabulünün ardından yeniden demirlediği Sarayburnu'nda İstanbulluların akınına uğruyor. TCG Anadolu'yu 5.5 günde 40 bin 324 kişi ziyaret etti. Gemiyi gezen vatandaşlar, gemide bulunan helikopter, yerli ve milli askeri araçlar, Kızılelma ve Bayraktar TB3 gibi SİHA'ları inceledi, hatıra fotoğrafı çekti. Gemiyi ziyaret eden avukat Osman Birbilen, "Gururdan ve sevinçten ayaklarım yerden kesildi. Ülkemizin gücünü hissettik. Maket diyenler bu teknolojiyi görünce acaba biraz olsun utanacaklar mı?" dedi.

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TCG Anadolu’yu 5.5 günde 40 bin kişi ziyaret etti
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