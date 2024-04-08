TCG Kınalıada Ertuğrul gemisi Foça’dan Japonya’ya uğurlandı

Türkiye ile Japonya ilişkilerinin 100'üncü yıl dönümü ve Ertuğrul Fırkateyni'nin batışının 134'üncü yıl dönümü kapsamında TCG Kınalıada Ertuğrul gemisi Japonya'ya gitmek üzere yola çıktı. TCG Kınalıada Ertuğrul gemisi için İzmir Foça Deniz Üs Komutanlığı'nda dün (pazartesi) uğurlama töreni düzenlendi. Törenin ardından gemi personeli ve aileleri vedalaştı. Vedalaşma sırasında duygusal anlar yaşandı. Program kapsamında ziyaret edilecek ülkelerin Deniz Kuvvetleri unsurlarıyla eğitimler gerçekleştirecek. Ziyaret edilecek ülkelerde bulunan Türk Şehitliklerinde anma töreni düzenlenecek. Ayrıca Ertuğrul Fırkateyni'nin Japonya Seyri'nin 134'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Japonya'da da tören yapılacak. TCG Kınalıada gemisinin 4.5 ay sürecek görevi ile Türk Deniz Kuvvetlerinin görünürlüğünün arttırılması, millî platformları tanıtılması ve limanları ziyaret edilecek ülkeler ile ikili ilişkilerin geliştirilmesi amaçlanıyor.

24 LİMAN ZİYARET EDECEK

Gemi 8 Nisan-19 Ağustos tarihleri arasında 20 ülkede 24 liman ziyareti yapacak. Ziyaret edilecek limanlar arasında Cidde/Suudi Arabistan, Cibuti, Mogadişu/Somali, Male/Maldivler, Chittagong/Bangladeş, Kuala Lumpur/Malezya, Jakarta/Endonezya, Bangkok/Tayland, Hong Kong/Çin Halk Cumhuriyeti, Busan/Güney Kore, Kushimoto/Japonya, Tokyo/Japonya, Hiroşima/Japonya, Manila/Filipinler, Singapur, Kolombo/Sri Lanka, Mumbai/Hindistan, Maskat/Umman, Doha/Katar, Abu Dabi/Birleşik Arap Emirlikleri, Karaçi/Pakistan ve Akabe/Ürdün limanları yer alıyor. Buralardaki Türk Şehitlikleri'nde anma törenleri de düzenlenecek.

'OSMANLI TARİHİNİN EN UZUN SEYİRLERİNDEN BİRİ'

Törende konuşan TCG Kınalıada Komutanı Deniz Yarbay Serkan Doğan, "Deniz Kuvvetleri olarak daha önce 1990 ve 2000 yıllarında TCG Turgutreis, 2011 yılında TCG Gemlik, 2015 yılında TCG Gediz Fırkateyni ile Ertuğrul'un izlediği rota ve limanları da kapsayacak şekilde 134 gün süreyle yaklaşık 27 bin deniz mili mesafe gidilerek icra edilecek görev süresince TCG Kınalıada dünya denizlerinde sancak varlık göstererek, Türk dış politikasını destekleme ziyaretleri ile yeni ilişkilerin tesis edilmesine katkı sağlayacaktır. Cidde-Suudi Arabistan, Cibuti, Mogadişu-Somali, Male-Maldiv Adaları, Chittagong- Bangladeş, Port Klang-Malezya, Jakarta-Endonezya, Bangkok-Tayland, Hong Kong-Çin Halk Cumhuriyeti, Busan-Güney Kore, Kushimoto, Tokyo ve Hiroşima-Japonya, Manila-Filipinler, Singapur, Kolombo-Sri Lanka, Mumbai-Hindistan, Maskat ve Salalah-Umman, Doha-Katar, Abu Dabi-Birleşik Arap Emirlikleri, Karaçi-Pakistan, Akabe-Ürdün'ü kapsayan toplam 20 ülkede yapılacak 24 liman ziyaretinden istifade ile ziyaret edilecek ülke Deniz Kuvvetleriyle eğitimler icra edilecek. 1-10 Ağustos 2024 tarihleri arasında CTF 151'e direkt destek sağlanacak, Türk savunma sanayi firmaları tarafından geliştirilen gemimizde bulunan yerli silah, sistemlere yönelik tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri düzenlenecek, karşılıklı bilgi ve tecrübe aktarımı yapılacak. Askeri ve mülki makamlara resmi ziyaretlerde bulunulacak. TCG Kınalıada, halkın ziyaretine açılacaktır. Türkiye'ye binlerce mil mesafe uzaklıktaki ebedi istirahatgahlarında ziyaret edecek, hatıralarını anacağız, yanımızda götürdüğümüz vatan toprakları ile bir nebzede olsun duydukları vatan hasretlerini hafifleteceğiz. Modern Türkiye Cumhuriyeti'nin, Türk Deniz Kuvvetleri'nin tanıtımını yapacak, vatan, bayrak, Atatürk ve deniz aşkıyla şanlı bayrağımızı dalgalandıracağız. Türk bahriyesinin geldiği noktayı ve sahip olduğu imkan kabiliyetleri sergileyeceğiz."

'BARBAROS'UN TORUNLARI OLDUĞUMUZU GÖSTERECEĞİZ'

Konuşmasında TCG Kınalıada personeline hitap eden Doğan, "Ertuğrul Fırkateyni'nin izinden TCG Kınalıada korveti olarak atalarımızın intikal ettiği rotalardan giderek, ziyaret ettikleri limanlara girecek ve anılarını tazeleyeceğiz, kurulan dostlukları güçlendirecek yeni dostluklar inşa edeceğiz ve onların soludukları havayı biz de soluyacağız. Harekat icra edeceğimiz sular Piri Reis'in, Selman Reis'in, Murat Reis'in, Seydi Ali Reis'in ve Türkiye Cumhuriyeti bahriyesinin Türk sancağını şan ve şerefle dalgalandırdıkları denizleri ve okyanusları kapsamaktadır. Ne mutlu bizlere ki o sularda Türk sancağını dolaştırma şansını elde ettik. Görev süresince Türk Deniz Kuvvetlerini temsil ettiğimizin bilincinde olarak, atalarımıza layık birer Türk denizcisi ve Barbaros'un torunları olduğumuzu göstereceğiz. Bugüne kadar size tevdi edilen görevlerde ortaya koyduğunuz başarıları göz önünde bulundurarak, yüksek seviyeli bilgi, beceri ve disiplininizle, Deniz Kuvvetlerimizi ve ülkemizi, milletimize yakışır bir şekilde temsil ederek, yüreklerinizdeki vatan sevgisiyle bu görevi de başarıyla icra edeceğinize tüm kalbimle inanıyorum" açıklamalarında bulundu.

'TCG KINALIADA YÜZDE 70 MİLLİLİK ORANINA SAHİP'

TCG Kınalıada'nın Milgem Projesi'nin 4'üncü gemisi olarak yüzde 70 millilik oranına, milli tasarıma, milli silah ve sistemlerine sahip olduğunu belirten Batı Görev Grup Komutanı Tuğamiral Koray Vural da "Türk savunma sanayinin ürettiği, su üstünden su üstüne atılan ilk milli gemimiz Atmaca'yı ve milli savaş yönetim sistemimiz Genesis Advent'i bünyenizde gururla taşımaktasınız. Hem savunma sanayimizin gücünü dünyaya tanıtacağınıza hem de siz değerli silah arkadaşlarımın çelikten iradesi ile okyanusta verilecek bu zorlu mücadelede yüce Türk milletine layık olacağınıza inanıyorum" diye konuştu. TCG Kınalıada, törenin ardından ilk durağı Suudi Arabistan'ın Cidde'ye gitmek üzere yola çıktı.

134 YIL ÖNCE FACİAYLA BAŞLAYAN DOSTLUK

Türk-Japon dostluğunun ilk adımları, tarihimizin en büyük deniz felaketlerinden biri olan Ertuğrul Fırkateyni Faciası'nın ardından atıldı. Tam 134 yıl önce 15 Eylül 1890'da Japonya'da Ertuğrul Fırkateyni'nin battığı olay tarihimizde en büyük deniz felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçti. Bu facia büyük üzüntüye sebep olurken aynı zamanda Türk-Japon dostluğu da bu olayla başladı. 2. Abdülhamit tarafından 1890 yılında iyi niyet elçisi olarak Japonya'ya gönderilen Ertuğrul Fırkateyni, 630 denizcisiyle 11 ay süren yolculuğun ardından Japonya'ya ulaşmıştı. Japonya'da İmparator Meici tarafından ihtimamla karşılanan fırkateyn, dönüş yolunda Oshima Adası açıklarında bir fırtınaya yakalanarak parçalanmış ve 550 gemici şehit olmuştu. Fırkateynden bazı denizciler ada sakinleri tarafından kurtarılırken, şehitler orada toprağa verilmişti.