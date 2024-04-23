TCG Salihreis Fırkateyni 23 Nisan dolayısıyla İstanbul’da ziyarete açıldı

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı tarafından, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla 23 gemi ile 23 liman ziyareti gerçekleştirdi. Gemiler saat 10.00 ile 16.00 arasında vatandaşların ziyaretine açıldı. İstanbul Dolmabahçe açıklarına demirleyen TCG Salihreis fırkateynini ilk kez gezen çocuklar yaşadıklarını sevinci ve heyecan dolu anları anlattı.

SİLAHLARI İLK KEZ GÖRDÜK, ÇOK GÜZEL BİR DUYGU

Çocuklardan biri, "Şu an geminin içindeyiz. Silahlar gördük, daha önce görmediğimiz şeyleri gördük. İlk kez geldim. Çok güzel bir duygu gururlandık gücümüzün farkına vardık" dedi.

İLK KEZ BİR SAVAŞ GEMİSİ VE HELİKOPTERİNİ YAKINDAN GÖRDÜM

Veli Zeynep Erkan da, "Bizim için çok müthiş bir deneyimdi. Gemileri hep uzaktan görüyorduk. İçine girerek böyle bir gemiyi gezmek çok güzel bir deneyimdi. İyi ki gelmişiz. İlk kez bir savaş gemisine çıkıyorum. Tamamen spontane gelişen bir durum. Hayatımda ilk defa bir savaş helikopteri gördüm. İzlediğimiz tatbikat videosu da müthişti" şeklinde konuştu.