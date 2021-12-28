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Giriş Tarihi: 28.12.2021 10:05 Son Güncelleme: 28.12.2021 10:11

Tedavi gören minikler yeni yılı kutladılar

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Tedavi gören minikler yeni yılı kutladılar

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi’nde tedavi gören çocuklar için yılbaşı eğlencesi düzenlendi. Geleneksel hale gelen ve Balcalı Hastanesi Gönüllüler Derneği tarafından düzenlenen, çeşitli okul, kurum ve kuruluşlarında katkıda bulunduğu etkinlikte çocuklara palyaço eşliğinde hediyeler dağıtıldı.

Hastane Gönüllüleri Derneği'nin sosyal sorumluluk projesi kampanyası çerçevesinde çeşitli kurum, kuruluş ve hayırseverlerin katkılarıyla alınan hediyeler tedavi gören çocuklara ve ailelerine taktim edildi. Hastane Gönüllüleri Derneği Başkanı Güngör Uysal uzun yıllardır hastanede çocuklar için eğlence programı organize ettiklerini anlatarak, yaklaşık iki yıldır pandemi nedeniyle yeni yıl etkinliklerine ara vermek zorunda kaldıklarını bu yıl ise dar kapsamlıda olsa organizasyonu yaptıklarının belirterek, "Çocukları 1 saat bile olsa hastane atmosferinden uzaklaştırmaya çalışıyoruz. Amacımız çocukları mutlu etmek çocuklarımızı odalarında ziyaret ederek hediyelerini verdik" dedi.

Balcalı Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hasan Murat Gündüz, yeni bir yıla merhaba derken minik bedenlerin bir an önce sağlıklarına kavuşmalarını dilediklerini ifade etti. Bu tür organizasyonların özellikle hastane ortamında tedavi gören çocuklar için ayrı bir moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirten Gündüz, bu amaçla düzenlenen etkinliğe destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür etti. Daha sonra etkinliğe geçildi, minik bedenler kendileriyle yeni yıla merhaba diyen sağlık çalışanı ağabeyleri ablalarıyla birlikte palyaçolar eşliğinde eğlendi.

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Tedavi gören minikler yeni yılı kutladılar
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