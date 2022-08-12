Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tedavisi tamamlanan 'Balkız'ın yuvasına döndüğünü açıkladı.
Bakan Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.
Tedavisi tamamlanan "Balkız" yuvasına döndü😊— Prof.Dr.Vahit Kirişci (@VahitKirisci) August 12, 2022
Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle😊 pic.twitter.com/mFU0JTtUOI