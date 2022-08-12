Haberler Yaşam Haberleri Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü
Giriş Tarihi: 12.8.2022 22:36

Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, acı bal yedikten sonra baygınlık geçiren yavru bozayı 'Balkız'ın tedavisinin tamamlanarak yuvasına döndüğünü söyledi.

İHA
Tedavisi tamamlanan ’Balkız’ yuvasına döndü

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tedavisi tamamlanan 'Balkız'ın yuvasına döndüğünü açıkladı.

Bakan Kirişci Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü. Hepimizin gönlünde taht kuran sevimli kızımızın yolu açık olsun. Bal da olsa her şeyi dozunda yemesi dileğiyle" ifadelerine yer verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Muharrem İnce ifşa etmişti! Merdan Yanardağ canlı yayında itiraf etti: CHP ve İYİ Parti'den para alıyoruz
YKS tercih yerleştirme sonuçları açıklandı mı? ÖSYM AİS giriş ile Üniversite yerleştirme 2022 YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak, saat kaçta?
YKS tercih sonuçları açıklandı mı? ÖSYM 2022 sınav takvimi ile Üniversite yerleştirme - YKS tercih sonuçları belli oldu mu ve hangi tarihte saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan talimatı vermişti! Tarım Kredi marketlerinde indirim 15 Ağustos'ta başlıyor
Son dakika: Eşler arasındaki 'erotik film' davasında Yargıtay'dan kritik karar
YKS tercih sonuçları ÖSYM sonuç sistemi: 2022 Üniversite yerleştirme YKS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm bilgiler
Son dakika | Avrupa kararırken Başkan Erdoğan'dan Türkiye'yi parlatacak talimatlar!
Türkiye afet bölgelerini adeta yeniden inşa etti; Almanya'da isyan: Kaderimize terk edildik
Muharrem İnce: Bütün muhalefet belediyelerini haraca bağlamışlar
Emekli promosyonu veren bankalar 2022: Emekli promosyonu ne kadar, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
ARKADAŞINA GÖNDER
Tedavisi tamamlanan 'Balkız' yuvasına döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA