Haberler Yaşam Haberleri Tefeci operasyonunda 10 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 11.1.2024 10:18 Son Güncelleme: 11.1.2024 11:32

Tefeci operasyonunda 10 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar sonucu, tefecilere yönelik yapılan operasyonda 10 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
Tefeci operasyonunda 10 kişi yakalandı

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen 8 aylık çalışma kapsamında, nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara yüksek oranlarla faizle para veren, ileri tarihli çekleri kıran ve borçlarını ödemeyenlerin mallarına el koyan tefecilere yönelik operasyon başlatıldı. Vatandaşları mağdur eden şüphelilere yönelik yapılan operasyonda, 10 kişi yakalandı. Operasyonda, 5 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet av tüfeği, 150 adet çeşitli ebatlarda fişek, 15 adet ajanda(mağdur bilgilerini içeren), mağdurlara ait çok sayıda çek, senet, tapu senedi, araç satış sözleşmesi ve vekâletnameye el konuldu. Polisin çalışmalarında, 60 mağdurun olduğu ve yaklaşık 30 milyon TL'lik şüpheli hesap hareketi gerçekleştiği tespit edildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

CHP Parti Meclisi toplantısında tansiyon yükseldi! Bağrışma sesleri koridorları inletti: Salonu terk etti...
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Hıncal Uluç’un İmamoğlu öngörüsü
Sabah Namazı Nasıl Kılınır - Sabah Namazı Kaç Rekat, Kadın ve Erkek İçin Farzı ve Sünnetinin Kılınışı Nasıl?
Çağ atlayan teşkilat: MİT
Kartal nihayet doğru yaptı!
G.Saray’dan iyi
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan yerel seçim mesajı: Sandığa gölge düşürülmesine izin vermeyiz
Şansları yok
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
ARKADAŞINA GÖNDER
Tefeci operasyonunda 10 kişi yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA