Tefecilere Mahzen-18 darbesi

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, elebaşılığını Feyyaz Küçükkaraca'nın yaptığı tefecilere yönelik düzenlenen "Mahzen-18" operasyonlarında 44 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklanarak cezaevine gönderilirken 12'si de adli kontrolle serbest bırakıldı. İçişleri Bakanı Yerlikaya, halkın huzurunu kaçıran tefecileri adalete teslim etmede kararlı olduklarının mesajını paylaştı. Tefecilerin, İcra Müdürlüğü önü ile kıraathane ve çay ocaklarında bekleyerek yaşlı ve emekli kişileri ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Örgüt üyelerinin kendilerine borçlu olan mağdurları, borçlarını ödeyememesi veya daha fazla paraya ihtiyaç duyması halinde, kendi alacağını kapattırmak amacıyla bir kez daha faiz uygulayarak birbirlerine yönlendirdikleri ve bu suretle bazı mağdurlara karşı 5-6 kez icra dosyası açarak borcu katladıkları tespit edildi.