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Giriş Tarihi: 2.8.2022 18:25 Son Güncelleme: 2.8.2022 18:26

Tek çin politikası nedir, Çin neden Tayvan’ı istiyor? İşte Tayvan Çin arasındaki anlaşmazlığın tarihçesi

ABD ve Çin arasındaki gerilimle gündeme gelen bir konu da “tek çin politikası” oldu. hem Tayvan'ın hem de anakara Çin'in tek bir devlet olduğunu vurgulayan bir politikadır. Ancak tek egemenlik tavrı bazı devletlerce desteklenmemektedir. Amerika’yla yaşanan bu gerilimin ardından “Tek çin politikası nedir, Çin neden Tayvan’ı istiyor?” soruları yanıt aramaya başladı. İşte tek çin politikası ve Tayvan Çin arasındaki anlaşmazlığın tarihçesi...

Tek çin politikası nedir, Çin neden Tayvan’ı istiyor? İşte Tayvan Çin arasındaki anlaşmazlığın tarihçesi

Tek Çin Politikası bugün ABD ve Çin arasındaki gerilimin hat safhaya yükselmesiyle beraber yeniden gündeme geldi. Bilindiği üzere Nancy Pelosi'nin Pasifik turunda Ada'yı ziyaret edeceğine ilişkin iddialar Pekin yönetimi tarafından "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak değerlendirilmişti. İki ülke arasındaki yeni gelişmelerle ardından "Tek çin politikası nedir, Çin neden Tayvan'ı istiyor?" soruları gündeme geldi. İşte bu politikaya dair detaylar...

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TEK ÇİN POLİTİKASI NEDİR?

Tek Çin politikası, sadece bir tane Çin adlı Cumhuriyet'in varlığını benimser. Bu politika çok eskilere, büyük çin imparatorluğuna kadar dayanır. Bu politika bazı devletler tarafından ırkçılık olarak nitelendirilmektedir

Tayvan, İkinci Dünya Savaşı'nın ardından Çin'de çıkan iç savaştan bu yana Çin ana karası ile Ada'daki hükümetler arasında egemenlik ihtilafı kaynaklı askeri gerilimlere sahne oluyor.

Anlaşmazlık, son olarak Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Pasifik turunda Ada'yı ziyaret edeceğine ilişkin iddiaların ardından yeniden dünyanın gündemine geldi.

Pekin yönetimi, kendi parçası gördüğü bölgeye yapılacak üst düzey ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak değerlendirirken, ziyaretin gerçekleşmesi halinde "askeri karşılık" dahil sert tedbirler alacağı uyarısında bulundu.

Pelosi'nin, Singapur, Malezya, Güney Kore ve Japonya'yı ziyaret etmeyi planladığı Pasifik turuna ilişkin yapılan açıklamada, Tayvan'ın adı muğlak kalsa da bölgedeki artan askeri hareketlilik, olası ziyaret halinde yeni bir gerilimin ortaya çıkabileceği endişesine yol açtı.

Tayvan ile Çin ana karası arasındaki cepheleşme, 1949'dan bu yana geçen 70 yılı aşkın sürede bölgede çok sayıda çatışma ve askeri gerilime sebep oldu.(Kaynak:Euronews)

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Tek çin politikası nedir, Çin neden Tayvan’ı istiyor? İşte Tayvan Çin arasındaki anlaşmazlığın tarihçesi
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