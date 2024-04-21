Tek yumruk darbesi ile öldü

İzmir'in Konak ilçesinde 14 Ocak saat 04.00 sıralarında çalıştığı hipodroma gitmek için yola çıkan seyis Sait Duru'nun yanına gelen M.E. (17) ve Ö.K. (18), iddiaya göre para istedi. Duru, talebi çevirip, yürümeye başladı. Duru, 2 kişinin küfretmesi ile geri dönünce kavga çıktı. M.E.'nin attığı tek yumrukla yere düşüp, başını beton zemine çarpan Duru, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaçan 2 şüpheli yakalanıp tutuklanırken, 97 gün sonra acı haber geldi.

BEYİN KANAMASINDAN ÖLDÜ

Hastanede tedavi gören ve bekar olduğu öğrenilen Duru, 19 Nisan'da beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti. Cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cenazeyi almak için adli tıpa gelen Müslüm Duru (42), ağabeyinin para için öldürüldüğünü söyledi. Şüpheliler en ağır cezaya çarptırılmasını isteyen Duru, "Sait ağabeyim, ölen diğer ağabeyimin yetim ve öksüz 2 çocuğuna bakıyordu" dedi. Duru, cenazenin memleketleri Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde toprağa verileceğini söyledi.