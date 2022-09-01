Tek yumurta ikizleri, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı

Gaziantep'te ilkokuldan liseye kadar aynı sırayı paylaşan ikiz kardeşler Merve ve Tuba Bozkurt, aynı üniversitenin aynı bölümünü kazandı.Şehitkamil Belediyesi Özel Yetenek Sınavları Hazırlık Kursu'nda aldıkları eğitimlerin ardından Adıyaman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği bölümünü kazanan tek yumurta ikizleri, aynı okulda öğretmenlik yapabilmenin hayalini kuruyor. Tuba Bozkurt, "Aynı kıyafetleri giyiyor, aynı hediyeleri alıyor, bazen karıştırılıyor, bazen de kıyaslanıyoruz. Zaman zaman anlaşmazlıklarımız olsa da bir yerden sonra en iyi arkadaş, yoldaş oluyorsunuz. Bizim hikâyemiz de böyle" dedi. Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu ise gençlerin hayallerine giden yolda yanlarında olduklarını belirterek, ikiz kardeşlerin çok çalıştıklarını anlattı.