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Giriş Tarihi: 10.3.2024

Tekirdağ’da 1040 litre etil alkol ele geçirildi

AA
Tekirdağ’da 1040 litre etil alkol ele geçirildi
Tekirdağ'da düzenlenen sahte içki operasyonunda 2 zanlı gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki yapımı ve satışının önlenmesine yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda ekipler, Şarköy ile Çerkezköy ilçelerinde belirlenen bir depo ve işyerine operasyon düzenledi. Aramalarda, 1040 litre kaçak etil alkol, 550 litre sahte içki, 1 tonluk kimyasal ayrıştırma makinesi, 1 tonluk 3 boş tank, kapak sıkma makinesi ve soğutma fanı ele geçirildi. Adreslerde bulunan M.E. ve M.E.P. gözaltına alındı.
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Tekirdağ’da 1040 litre etil alkol ele geçirildi
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