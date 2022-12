Tekirdağ’da bir koyun beşiz doğurdu

İpek İyisözlü, ailece hem şaşkın hem de tarifi olmayan güzel bir duygu içerisinde olduklarını söyledi. İyisözlü, 2 yıl önce koyun işine girdiğini ifade ederek, "Aile büyüklerimiz destekledi. Ben de severek bu işi yapıyorum. 25 koyunla başladık, şu anda 50 tane koyunumuz var. Gece saat 23.00'de bakmaya geldim, bir şey yoktu. Saat gece 02.30 gibi eşim gelip bakmış bir tanesi doğmuş. Ötekileri de müdahale ile doğdu. Bu duruma çok sevindim, çok mutlu oldum. Daha önce böyle bir durumla karşılaşmadım. 3 tane, 4 tane oldu ama 5 ilk kez oldu. Şu an 50 tane koyunumuz var. Hedefim bu sayıyı 100'e çıkarmak ve bu mesleği daha ileriye götürmek istiyorum" dedi.Oğuz İyisözlü ise, "Gece 02.30 gibi fark ettik. İlk kuzusunu doğurmuştu. Daha sonra kendimiz müdahale etmek zorunda kaldık. Bir, iki derken üçüncü doğdu, 4 oldu heyecanlanmaya başladık. Arkasından bir tane daha geldi. 5 tane kuzumuz oldu. Bunun heyecanını yaşadık. Çok farklı bir duygu. Eşimle beraber bu işi yürütüyoruz. Ben kendim ayrı bir işte çalışıyorum. Güzel duygular. Daha önce 4 duyduk ama böyle 5 duymadık. 5 tane olan var ama yaşayan yok. 3 tanesi yaşayıp, 2 tane yaşamayan var. Kuzularımız şu an 4 günlük. Şu an hepsi sağ ve gayet iyiler. Kendimiz de destekliyoruz. Çünkü anneleri 5 tane hayvanı idare edemiyor. Mama aldık, onu yapıp onlarla biz de destekliyoruz. Hem anne sütünden hem de mama ile bakıyoruz. Dediğim gibi daha önce böyle 5 doğum olmuş ama bu kadar yaşayanı ilk defa görüyorlar. Dede mesleği zaten bu meslek bizim. Onlar da böyle bir şey yaşamamışlar. Keçi koyun birliği başkanımız geldi. Koyunumuza bir tane altın taktı. Bizi tebriklerde bulundu. E tabii bunlar güzel şeyler. Şu an daha heyecanla bu işe sarılıyoruz. Biz böyle bir şey beklemiyorduk. Köyümüzde genç kısım yok zaten, biz 30 yaş sınırındayız. Bu işe gönül vererek yapıyoruz" dedi.Çiftin komşuları ise, "Komşunun beşiz kuzuları doğunca ben gerçekten sanki benim koyunum beşiz doğurmuş kadar sevindim. Bende de oldu ama benimki yaşamadı. Gerçekten güzel bir şey" dedi.