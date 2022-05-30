Haberler Yaşam Haberleri Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
Giriş Tarihi: 30.5.2022 17:32 Son Güncelleme: 30.5.2022 17:52

Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

DHA
Tekirdağ’da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde, yabancı uyruklu kadınlara fuhuş yaptırdıkları öne sürülen şüphelilere operasyonda, 8'i kadın 12 kişi yakalandı.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan arama kararı ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Yeniçiftlik Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen 2 otele yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, fuhuş yaptırıldığı belirlenen 7 Özbekistan, 1 Fas uyruklu 8 kadın ile fuhuş yaptıran 4 şüpheli yakalandı. 7 müşterinin de yakalandığı operasyonda, kadınlarla birlikte olanların kayıt yaptırmadığı otelin işletmecilerine toplam 27 bin lira ceza uygulandı. Gözaltına alınan 8 yabancı uyruklu kadının sınır dışı edilmeleri için işlem başlatıldı. Fuhuş yaptırdığı belirtilen 4 şüpheliyle ilgili soruşturma ise sürüyor. (DHA)

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Tekirdağ'da fuhuş operasyonu: 12 gözaltı
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