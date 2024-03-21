Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Fatih Mahallesi Ambardere Mevkisindeki hızlı tren çalışmalarını sürdürdüğü inşaat şantiyesinde Fore kazık çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada şantiye ustalarından Sabri Ayakatik toprak altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kurtarma ekiplerin tüm çabasına rağmen işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.