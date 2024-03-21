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Giriş Tarihi: 21.3.2024 15:26 Son Güncelleme: 21.3.2024 15:56

Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 ölü

Çerkezköy’de hızlı tren çalışmalarını yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Toprak altında kalan 2 işçi ekiplerin tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

Fırat KESKİNKILIÇ
Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 ölü

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinin Fatih Mahallesi Ambardere Mevkisindeki hızlı tren çalışmalarını sürdürdüğü inşaat şantiyesinde Fore kazık çalışması yapıldığı sırada göçük meydana geldi. Bu sırada şantiye ustalarından Sabri Ayakatik toprak altında kaldı. Diğer işçilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekibi sevk edildi.

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, Belediye Başkanı Vahap Akay ve İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Vatanel de olay yerine gelerek ekiplerden bilgi aldı ve çalışmaları takip etti. Kurtarma ekiplerin tüm çabasına rağmen işçilerin cansız bedenine ulaşıldı. Hayatını kaybeden işçilerin cenazeleri Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olayla ilgili başlattığı tahkikat sürüyor.

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Hızlı tren şantiyesinde göçük: 2 ölü
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