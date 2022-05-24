Tekirdağ’da minibüs ters yöne girdi: 1’i ağır 5 yaralı

Kaza, gece geç saatlerde Tekirdağ-İstanbul karayolunun Yeniçiftlik Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre Tekirdağ-İstanbul karayolunda ters yönde giden A.P. yönetimindeki minibüs, önce karşı yönden gelen M.K. yönetimindeki hafif ticari araca, ardından E.A. yönetimindeki otomobile çarptı. Kazanın şiddetiyle araçlar demir yığını haline dönüşürken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler A.P., M.K., E.A. ile otomobilde bulunan K.A. ve M.A. sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çabası ile sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla, Namık Kemal Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralılardan minibüs şoförü A.P.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Araçların kaldırıp temizlik çalışmasının ardından karayolunda ulaşım normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.