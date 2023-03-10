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Giriş Tarihi: 11.3.2023

Tekne alabora oldu: 1 ölü

MUHARREM DOĞANTEZ MUHARREM DOĞANTEZ
Tekne alabora oldu: 1 ölü
Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kıyıya yanaşırken alabora olan balıkçı teknesinden düşerek denizde kaybolan kişinin cansız bedeni bulundu. Süleyman Aslan (40), Mehmet Kaya (45) ve Hasan Karaca'nın (25) içinde bulunduğu tekne önceki akşam kıyıya yanaşırken alabora oldu. Denize düşen kişilerden Aslan ve Kaya, ekipler tarafından kurtarılarak hastaneye kaldırıldı. Kayıp olan Karaca'nın bulunması için çalışma başlatıldı. Dün sabah yapılan çalışmalar sonunda kayıp Hasan Karaca'nın cesedine ulaşıldı. Ceset, sudan çıkarılarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

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Tekne alabora oldu: 1 ölü
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