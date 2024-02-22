Teknikere kemerli işkence

İstanbul Şile'de yaşayan Kazım G. (66) iddiaya göre, evine güneş enerjisi sistemi kurdurmak için Muhammed A. (29) ile anlaştı. Kurulumdan yaklaşık 9 ay sonra müşterisinin lokantasına giden Muhammed A. ile şirketin şoförü Serhat G. hiç ummadıkları bir muameleyle karşılaştı. Öfkeli adam gençleri esir alarak kemerle dayak attı. Bununla da yetinmeyen Kazım G., ölüm tehditleriyle 2 gence şirket yetkilisini arattı.Kazım G. hesabına para yatmasına rağmen ikiliyi serbest bırakma karşılığında onları borca sokacak belgelere imza attırdı. Olay sonrası serbest kalan Serhat G. ve Muhammed A. kendilerini alıkoyup darp eden ve zorla belge imzalatan adamdan şikâyetçi oldu. Savcılık 'silahla yağma', 'cebir, tehdit, veye hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma', 'ruhsatsız ateşli silah bulundurma yahut taşıma' suçlarından şüphelinin 43 yıla kadar hapis talebiyle cezalandırılmasını istedi.