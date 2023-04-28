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Giriş Tarihi: 28.4.2023

TEKNOFEST herkese motivasyon kaynağı oldu

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, “Paydaş firmalarımızdan Sanlab ile TEKNOFEST ziyaretçilerine, sanal gerçeklik yöntemiyle elektrikli araçların bakım simülatörü deneyimi yaşatıyoruz. Gençlerimizin teknolojiye gösterdiği ilgi, mühendislerimize ve yöneticilerimize çok büyük motivasyon oluyor” dedi

TEKNOFEST herkese motivasyon kaynağı oldu
Teknopark İstanbul, stantları ve paydaş firmalarından Sanlab'ın geliştirdiği elektrikli araç bakım simülatörüyle TEKNOFEST İstanbul'da yer alıyor. Türkiye'de milli teknolojinin geliştirilmesi konusunda kritik rol oynayan birçok kuruluşun paydaşlığıyla, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde düzenlenen TEKNOFEST, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda başladı. Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, etkinlikte yaptığı açıklamada, TEKNOFEST heyecanının her yıl büyüdüğünü ifade ederek, şunları kaydetti: "Teknopark İstanbul olarak her zaman olduğu gibi TEKNOFEST içerisinde iki ayrı stantla yer alıyoruz. Derin teknoloji merkezi olduğumuz için kendimizi artık buz dağıyla anlatıyoruz. Halen Türkiye'de gördüğümüz birçok büyük teknolojik projenin altyapısında çalışan binlerce mühendis aslında teknoparklarda. Teknopark İstanbul'da da o buz dağının görünmeyen tarafında çalışan binlerce mühendisimiz var."




İVME DAHA DA YÜKSELDİ
Stantlarında ziyaretçilerle bir araya geldiklerini ve TEKNOFEST'te yer alan Uluslararası Buluş Fuarı'nda yer aldıklarını aktaran Topçu, "Uluslararası Buluş Fuarı'na hep 10 patentle geliyoruz, 10 madalyayla dönüyoruz. İddialıyız, bu sene de inşallah güzel skorlarla dönmek istiyoruz" dedi. Bilal Topçu, son dönemde Karadeniz'deki doğalgaz keşfinden insanlı insansız hava araçlarına kadar birçok yüksek teknolojili projenin hayata geçtiğine işaret ederek, şunları kaydetti: "TEKNOFEST'le beraber bu ivme çok daha yüksek bir noktaya geldi. Bu kadar projenin birlikte konuşuluyor olmasında gençlerimizin teknolojiye gösterdiği ilginin çok büyük etkisi var. Bu ilgi, oralarda çalışan mühendislerimize, o şirketlerdeki yöneticilerimize çok büyük motivasyon oluyor. Bugün biraz hava yağışlı ama misafirlerimizin buraya geldiğini, burada stant kuranları yalnız bırakmadığını görüyoruz. Bu da çok mutlu ediyor."

BÜYÜK PROJELERİN PAYDAŞI
Standlarında Teknopark İstanbul'u ve kuluçka merkezlerini anlattıklarını söyleyen Topçu, "Burada sunduğumuz bazı deneyimler de var. Paydaş firmalarımızdan Sanlab ile TEKNOFEST ziyaretçilerine, sanal gerçeklik yöntemiyle elektrikli araçların bakım simülatörü deneyimi yaşatıyoruz" diye konuştu. Teknopark İstanbul olarak özellikle son dönemdeki büyük projelerdeki paydaşlıklarına da değinen Topçu, "Doğalgaz rezervlerini bulan sismik araştırma gemimiz Oruç Reis bir Teknopark İstanbul projesi. Yaklaşık 2-3 kilometre denizin derinliklerinde çalışan Kaşif robotlarımızın tamamen tasarımı, mühendislik çalışmaları ve üretimi Teknopark İstanbul'da yapıldı" diye konuştu. Topçu, sözlerini şöyle tamamladı: "Doğalgaz kuyularından ana karaya çok ciddi bir borulama yapıldı. O boruları yapan firmamız yine Teknopark İstanbul'da. Dolayısıyla böyle büyük projelerin içerisinde çok ciddi şekilde yer alıyoruz. TCG Anadolu, insansız hava araçları gibi birçok büyük projenin paydaşları Teknopark İstanbul'da kümelendi ve kümelenmeye devam ediyor. Ar-Ge firmalarımızı ve bütün girişimcileri Teknopark İstanbul'a bekliyoruz."

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