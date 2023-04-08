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Giriş Tarihi: 8.4.2023 22:03 Son Güncelleme: 8.4.2023 23:24

TEKNOFEST ziyaretçi kayıtları başladı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali için ziyaretçi kayıtları başladı

HUZEYFE ATICI HUZEYFE ATICI
TEKNOFEST ziyaretçi kayıtları başladı

Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, twitter hesabından yaptığı paylaşımda 27 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bu yıl 6'ncısını düzenlenecek TEKNOFEST kayıtlarının başladığını belirterek "TEKNOFEST ziyaretçi kayıtları başladı. Ailece SenGELECEKSİN diye bekliyoruz" ifadelerini kullandı

Milli Teknoloji Hamlesi vizyonuyla hayallerini gerçeğe dönüştürmek isteyen tüm teknoloji tutkunlarını bir araya getirecek Teknofest2023'e bu yıl 332 bin takım ve 1 milyondan fazla yarışmacı başvuruda bulundu.

13 MİLYON TL ÖDÜL

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde düzenlenen dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest 2023'te teknoloji yarışmalarında başarılı çalışmalara imza atan gençlere de 13 milyon TL'nin üzerinde ödül, 30 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği verecek.

41 TEKNOLOJİ YARIŞMASI DÜZENLENECEK

Teknofest 2023'te uzay ve havacılıktan, sağlık ve yazılıma, ulaşım sistemlerinden tasarım ve eğitime, çevre ve tarım teknolojilerine kadar birbirinden çeşitli ve tamamı geleceğin odak alanlarında kurgulanmış gençlerin ilgiyle takip ettiği 41 farklı teknoloji yarışması düzenleniyor.

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TEKNOFEST ziyaretçi kayıtları başladı
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