Teknoloji bölgesinin adı Özdemir Bayraktar oluyor

Esenler Belediyesi, "Milli Teknoloji Hamlesi"nin öncülerinden merhum Özdemir Bayraktar'ın adını Esenler'de yaşatacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kurulan ve Esenler'i 'teknoloji üssü' ve 'bilişim şehri' yapacak Türkiye'deki ilk "Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi"ne Özdemir Bayraktar'ın adı verilecek. Karar, Esenler Belediyesi Meclisi'nden oy birliğiyle geçti. Böylece Türkiye'nin teknoloji hamlesinin mimarlarından, milli İHA ve SİHA'ların fikir babası Özdemir Bayraktar, teknoloji alanında büyük-küçük herkese örnek olmayı sürdürecek.

MİLLİ TEKNOLOJİ HAMLELERİ ÖZDEMİR BAYRAKTAR'DAN ÇIKACAK

Türkiye'nin teknoloji alanında dünyada söz sahibi olması için mücadele edecek teknoloji sevdalıları, vatanseverliğiyle de tanınan Bayraktar için feyz alınmaya devam edecek. Esenler Belediyesi, Özdemir Bayraktar adını vereceği "Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nden geleceğin bilim ve teknoloji aşığı, havacılarını ve milli teknoloji öncülerini çıkarmayı hedefliyor.

TÜRKİYE'NİN İLK AKILLI ŞEHİR UYGULAMALARI BAYRAKTAR BÖLGESİ'NDE!

Esenler Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yayımladığı kararla kuruldu. Esenler'i bir teknoloji üssü ve bilişim şehri haline getirecek olan bu bölgede, Türkiye'nin ilk akıllı şehir uygulamaları hayata geçirilecek. Böylece Esenler'in tarihi ve talihi değişecek. Akıllı Şehir'de yaşayanların hayat kalitesi artacak. Dünyanın dev teknoloji şirketlerinin merkezlerini Esenler'e taşıyacak.

GENÇLERDEN ÖZDEMİR BAYRAKTAR ADIYLA GİRİŞİM ATAĞI

Özdemir Bayraktar'ın adının verileceği "Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi"nde; yönetişim, yapılar, afet ve acil durum yönetimi, güvenlik, ekonomi, sağlık, enerji ve çevre konularını kapsayan 108 uygulama hayata geçirilecek. Akademik, sosyal ve kültürel bir bölge olacak bu alanda gençler girişimciliğe özendirilecek, destek sağlanacak ve ücretsiz danışmanlık hizmetleri verilecek. Girişimci gençlerin önü açılacak. Bölgede yaklaşık 15 bin kişi istihdam edilecek. Yerli ve milli ekonomiye can gelecek.