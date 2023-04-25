Esenler Belediyesi milli teknoloji hamlesine tam destek veriyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Esenler'de kurulan 'Türkiye'nin ilk Akıllı Şehir Odaklı İhtisas Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, merhum Özdemir Bayraktar'ın ismiyle yaşayacak olan 'Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temeli atılıyor.

30 bin metrekarelik alana sahip Yerleşke, Türkiye'nin teknoloji alanındaki en iyilerinden olacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu'nun katılacağı törende milli teknoloji hamlesinin öncülerinden Özdemir Bayraktar'ın adının yaşatılacağı 'Teknopark Esenler Özdemir Bayraktar Yerleşkesi'nin temelinin atılmasının yanı sıra sergi alanı itibariyle Türkiye'nin en büyük Bilim Merkezi olacak Esenler Bilim Merkezi'nin de protokolü imzalanacak.

Temel atma törenine, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar da Teknofest alanından canlı bağlantı ile katılacak. Tören, 28 Nisan Cuma günü, saat 11.00'de, 15 Temmuz Mahallesi'nde bulunan Teknofest Caddesi'nde düzenlenecek.