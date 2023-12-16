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Giriş Tarihi: 17.12.2023

Tekstil fabrikasında korkutan yangın

Bursa’nın Kestel ilçesindeki Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi’nde ev tekstili ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangın, 50’ye yakın itfaiye aracı ve 180 kişiyle 4 saat sonra kontrol altına alınabildi

Tekstil fabrikasında korkutan yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bir tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı. Barakfakih Organize Sanayi Bölgesi'nde ev tekstili ürünleri alanında faaliyet gösteren bir firmaya ait fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Amirliği, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, kısa sürede fabrikanın tüm bölümlerini saran alevleri kontrol altına almak için müdahaleye başladı.



Bursa Valisi Mahmut Demirtaş ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı. Demirtaş, gazetecilere, 370 kişinin çalıştığı fabrikadaki yangına Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki itfaiye araçlarıyla çok hızlı şekilde müdahale edildiğini söyledi. Yangın başladıktan sonra kısa sürede ekiplerin olay yerine ulaştığını belirten Demirtaş, şu bilgileri verdi: "Yangına 40'ın üzerinde itfaiye aracı müdahale ediyor. Çok şükür hiçbir vatandaşımızın sağlığıyla ilgili bir problem yok. Hem büyükşehrimizin araçları hem havalimanının hem ormanın hem DSİ'nin tüm itfaiye araçlarını şu an buraya getirdik." Demirtaş, yangın çıktığında fabrikanın içinde birkaç çalışanın bulunduğunu, onları sıkıntı olmadan hemen tahliye ettiklerini aktardı. Büyükşehir Belediye Başkanı Aktaş da 10 dakika içinde 11 araçla yangına müdahale ettiklerini dile getirdi. Yağışın da etkili olduğu bölgede 180 kişiden oluşan ekiplerin yoğun çaba harcadığı söndürme çalışmasında araç sayısı, takviyelerle 50'ye ulaştı. Yangını yaklaşık 4 saat sonra kontrol altına alan ekipler, soğutma çalışmasını sürdürüyor. AA

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Tekstil fabrikasında korkutan yangın
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