Tekvando hocası tacizden tutuklandı

İstanbulFatih'teki bir gençlik ve spor kulübünde tekvando hocası olarak görev yapan 50 yaşındaki antrenör Emin D., iddiaya göre 10-12 yaşları arasındaki öğrencilerini 2018 yılından beri taciz etti. 10 yaşlarındaki A.I. ve H.B. isimli kız çocukları uğradıkları tacizi ailelerine anlattı. Aileler, antrenörden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve öğrencilerin ifadeleri alındı. Gözaltına alınan tekvando hocası Emin D. ise antrenörlük yaptığı süre içerisinde mağdurlara esneme hareketleri yaptırdığını, cinsel amaçlı olarak mağdurlara dokunmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Emin D., tutuklandı. Emin D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis isteniyor.