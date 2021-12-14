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Giriş Tarihi: 14.12.2021

Tekvando hocası tacizden tutuklandı

DİLEK YAMAN DEMİR DİLEK YAMAN DEMİR
Tekvando hocası tacizden tutuklandı
İstanbul Fatih'teki bir gençlik ve spor kulübünde tekvando hocası olarak görev yapan 50 yaşındaki antrenör Emin D., iddiaya göre 10-12 yaşları arasındaki öğrencilerini 2018 yılından beri taciz etti. 10 yaşlarındaki A.I. ve H.B. isimli kız çocukları uğradıkları tacizi ailelerine anlattı. Aileler, antrenörden şikâyetçi oldu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı ve öğrencilerin ifadeleri alındı. Gözaltına alınan tekvando hocası Emin D. ise antrenörlük yaptığı süre içerisinde mağdurlara esneme hareketleri yaptırdığını, cinsel amaçlı olarak mağdurlara dokunmadığını ileri sürerek suçlamaları kabul etmedi. Sulh Ceza Hâkimliği'ne sevk edilen Emin D., tutuklandı. Emin D. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan 20 yıla kadar hapis isteniyor.

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Tekvando hocası tacizden tutuklandı
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