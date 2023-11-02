Tel Abyadlı anne, ABD destekli PKK/YPG’nin kaçırdığı evladına kavuşacağı günü hayal ediyor

"GÖTÜRÜLDÜĞÜNDEN BERİ HİÇ BAYRAM YAŞAMADIM"

İsa, AA muhabirine, kaçırılan oğlunu bir an olsun unutmadığını söyledi.

Oğlunun halı sahada maç seyrederken kaçırıldığını belirten İsa, "Sabah evden çıktı, akşama kadar gelmedi. Gece boyu yatağını yokladım ama yoktu. Ertesi sabah halı sahadakilere sorunca 'örgütün oğlumu araçla aldığını' söylediler." dedi.

Anne İsa, örgütün, ilk başta oğlunu kaçırdığını inkar ettiğini ancak sonra sözde askeri eğitime aldığını itiraf ettiğini belirtti.

Evladıyla görüşme umuduyla Rakka, Haseke ve Deyrizor illerine gittiğini anlatan İsa, "Aramadığımız yer kalmadı. 40 günlük eğitim de bitince kendisi döner demişlerdi ama hala dönmedi. Götürüldüğünden beri hiç bayram yaşamadım." diye konuştu.

Çocuk yaşta kaçırılan oğlunun sevdiği yemekleri gözyaşlarına boğularak sayan İsa, "Onu hatırladığımızda ailecek ağlıyoruz. Dolma ve çiğ köfteyi çok severdi. Yemeklerimi gözyaşlarımla yapıyorum. Onu 13 yaşındayken elimden aldılar." ifadelerini kullandı.