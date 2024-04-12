Teleferikle eşsiz seyahat

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan Kartepe teleferik hattı, açıldığı günden bu yana vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin başlangıcı olan 6 Nisan Cumartesi günü sabahından 9 Nisan Salı günü akşamına kadar 29 bin 98 vatandaş Kartepe Teleferiği'ni kullandı. Önümüzdeki aylarda teleferiğe olan ilginin artarak devam etmesi bekleniyor.Kış turizminin cazibe merkezlerinden birisi olan Kartepe, her sezon yüz binlerce vatandaşı ağırlıyor. Teleferiği kullanan vatandaşlar, yeşilin, denizin ve doğanın muhteşem manzarasının tadını çıkarıyor. Kartepe Teleferiği, 15 Nisan Pazartesi gününe kadar ücretsiz bir şekilde hizmet verecek. Ayrıca Kocaeli Büyükşehir, teleferik hattının başlangıcı olan Derbent İstasyonu'ndaki katlı otopark inşasına da devam ediyor.