Telefon dolandırıcılarına ‘Jetlag Operasyonu’

Diyarbakır ve İstanbul merkezli 5 ilde telefon dolandırıcılarına yönelik eşzamanlı düzenlenen 'Jetlag Operasyonu'nda 18 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, kendilerini polis ya da savcı olarak tanıtıp 'Hakkınızda terör örgütü soruşturması var' diyerek vatandaşları dolandıran şebekeyi tespit etti. Çalışma sonucu, dolandırıcıların sürekli hat değiştirip sahte hat kullandıkları belirlendi. Çete üyelerinin ağlarına düşürdükleri mağdurları, aramalar yaparak, 'Operasyon yapılacak', 'Paralarınızın seri nosu alınacak', 'Hesabınızı FETO ele geçirdi, 'Adınıza hesaplar açıldı' ve 'Örgüt, adınıza kimlik çıkarttı' türünden yöntemlerle insanları parayı vermeye ikna ettikleri belirlendi. Kuryenin mağdurlardan parayı almak için Şanlıurfa'dan Ankara'ya ve daha sonra İstanbul'a uçakla gittiği tespit edildi. 'Jetlag' adı verilen operasyonda Diyarbakır'da 6, İstanbul'da 4, Mersin'de 3, Şanlıurfa'da 3 ve Ankara'da 2 olmak üzere 18 kişi gözaltına alındı. Operasyonda çok sayıda telefon ve hat ele geçirildi.