Telefon dolandırıcılarına verdiği paranın kredisini ödüyor

Nakkaş Mahallesi'nin muhtarı Kamil Bayrak'ı, geçen ocak ayında telefonla arayan kişi, kendini savcı olarak tanıtıp, 'Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz' diye kandırarak 370 bin lira dolandırdı. Kamil Bayrak, dolandırıcıya gönderdiği parayı, iki ayrı bankadan 24 ve 36 ay vadeli krediler çekerek yönlendirildiği hesaba yatırdığını belirtti. Dolandırıcının halen bulunamadığını ve kendisinin de kredi taksitlerini ödemeye devam ettiğini ifade eden Bayrak, şunları söyledi:

''Ben mahallemde, bütün insanlara sizi arayan ve kendini savcı, polis, jandarma ve hakim gibi ünvanları kullanarak bilgilerinizi isteyen kişilere kesinlikle itibar etmeyin diye uyarılarda bulunurdum. Beni arayanlara da inanmaz ve suratına kapatırdım. Bu sefer bende inandım ve beni de dolandırdılar. Dolandırıcılık olayı 24- 25 Ocak tarihinde meydana geldi. Muhtarlıkta otururken bana telefon geldi. 'Cumhuriyet Başsavcılığından arıyoruz', dediler. 'Muhtarım büyük bir operasyon yapıyoruz, operasyona sizi de dahil edeceğiz' dediler. 'Ben 15 yıllık muhtarım. Ben senin savcı olduğuna nasıl inanayım' dedim. 'Seni bir imzayla görevden alırım. Benim sicil numaramı yaz ve polisi ara teyit et, ben de konuşmayı hoparlörden dinleyeceğim' dedi. Bir şekilde beni de inandırdı.''